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  4. Второй матч подряд в старте. Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ
Англия
02 декабря 2023, 19:48 |
1147
1

Второй матч подряд в старте. Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ

Украинец помог «Брентфорду» набрать три очка

02 декабря 2023, 19:48 |
1147
1
Второй матч подряд в старте. Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брентфорд» и «Лутон Таун». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

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Хозяева одержали победу со счетом 3:1. С первых минут на поле в составе лондонского клуба появится 19-летний полузащитник Егор Ярмолюк, для которого это был уже второй подряд выход в стартовом составе за «Брентфорд» в АПЛ. Ярмолюк отыграл 70 минут и получил от WhoScored высокую оценку 7.1 балл.

Лучшим игроком поединка был признан автор первого гола в матче Нила Мопе. Он получил 8,4 балла за свое выступление.

Оценки матча Брентфорд – Лутон Таун от WhoScored

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WhoScored Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк лучший игрок
Источник Sport.ua
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Vitason
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