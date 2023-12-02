Второй матч подряд в старте. Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ

В субботу, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брентфорд» и «Лутон Таун». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

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Хозяева одержали победу со счетом 3:1. С первых минут на поле в составе лондонского клуба появится 19-летний полузащитник Егор Ярмолюк, для которого это был уже второй подряд выход в стартовом составе за «Брентфорд» в АПЛ. Ярмолюк отыграл 70 минут и получил от WhoScored высокую оценку 7.1 балл.

Лучшим игроком поединка был признан автор первого гола в матче Нила Мопе. Он получил 8,4 балла за свое выступление.

Оценки матча Брентфорд – Лутон Таун от WhoScored