Второй матч подряд в старте. Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ
Украинец помог «Брентфорду» набрать три очка
В субботу, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брентфорд» и «Лутон Таун». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
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Хозяева одержали победу со счетом 3:1. С первых минут на поле в составе лондонского клуба появится 19-летний полузащитник Егор Ярмолюк, для которого это был уже второй подряд выход в стартовом составе за «Брентфорд» в АПЛ. Ярмолюк отыграл 70 минут и получил от WhoScored высокую оценку 7.1 балл.
Лучшим игроком поединка был признан автор первого гола в матче Нила Мопе. Он получил 8,4 балла за свое выступление.
Оценки матча Брентфорд – Лутон Таун от WhoScored
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