Ассист и результативная ошибка. Какую оценку получил Зинченко за матч АПЛ?

2 декабря прошел матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

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«Канониры» одержали победу со счетом 2:1. Полный матч отыграл защитник хозяев Александр Зинченко, который на 13-й минуте отдал результативную передачу на Эдегора, а на 86-й минуте потерял мяч в собственной штрафной, после чего «волки» забили один гол. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6.5 балла.

Лучшим игроком поединка признан автор первого гола Букайо Сака – 8.6. Отметили также Матеуса Кунью, забившего единственный гол за «волков», его оценили в 7.4 балла.

Оценка матча Арсенал – Вулверхэмптон от WhoScored