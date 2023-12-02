Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассист и результативная ошибка. Какую оценку получил Зинченко за матч АПЛ?
Англия
02 декабря 2023, 19:41 | Обновлено 02 декабря 2023, 19:59
1944
2

Ассист и результативная ошибка. Какую оценку получил Зинченко за матч АПЛ?

«Канониры» победили со счетом 2:1

02 декабря 2023, 19:41 | Обновлено 02 декабря 2023, 19:59
1944
2
Ассист и результативная ошибка. Какую оценку получил Зинченко за матч АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря прошел матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

«Канониры» одержали победу со счетом 2:1. Полный матч отыграл защитник хозяев Александр Зинченко, который на 13-й минуте отдал результативную передачу на Эдегора, а на 86-й минуте потерял мяч в собственной штрафной, после чего «волки» забили один гол. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6.5 балла.

Лучшим игроком поединка признан автор первого гола Букайо Сака – 8.6. Отметили также Матеуса Кунью, забившего единственный гол за «волков», его оценили в 7.4 балла.

Оценка матча Арсенал – Вулверхэмптон от WhoScored

По теме:
Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1. Как ассистировал и ошибся Зинченко. Видео
Второй матч подряд в старте. Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ
ВИДЕО. Досадная ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
WhoScored Букайо Сака Матеус Кунья Арсенал - Вулверхэмптон Арсенал Лондон Александр Зинченко лучший игрок Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Футбол | 01 декабря 2023, 22:23 4
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров

Счет открыл Сергей Милинкович-Савич, дубль оформил Александар Митрович

Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Футбол | 02 декабря 2023, 15:21 3
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину

«Вильярреал» снова обратил внимание на Андрея

Челси может продать Мудрика в 2024 году. Названы кандидаты в его замену
Футбол | 02.12.2023, 20:15
Челси может продать Мудрика в 2024 году. Названы кандидаты в его замену
Челси может продать Мудрика в 2024 году. Названы кандидаты в его замену
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
Футбол | 02.12.2023, 17:42
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
Футбол | 02.12.2023, 20:19
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashko57
Меньше б пиарился, лучше бы играл. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
30.11.2023, 18:16 2
Футбол
Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
01.12.2023, 13:59 7
Футбол
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
30.11.2023, 17:05 7
Футбол
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
30.11.2023, 18:47 9
Футзал
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
02.12.2023, 02:42 3
Бокс
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
01.12.2023, 10:58 24
Футбол
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
01.12.2023, 19:03 55
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем