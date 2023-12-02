Ассист и результативная ошибка. Какую оценку получил Зинченко за матч АПЛ?
«Канониры» победили со счетом 2:1
2 декабря прошел матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон».
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«Канониры» одержали победу со счетом 2:1. Полный матч отыграл защитник хозяев Александр Зинченко, который на 13-й минуте отдал результативную передачу на Эдегора, а на 86-й минуте потерял мяч в собственной штрафной, после чего «волки» забили один гол. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6.5 балла.
Лучшим игроком поединка признан автор первого гола Букайо Сака – 8.6. Отметили также Матеуса Кунью, забившего единственный гол за «волков», его оценили в 7.4 балла.
Оценка матча Арсенал – Вулверхэмптон от WhoScored
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