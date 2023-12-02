Как и обещал Анчелотти. Лунин – в старте Реала на матч против Гранады

2 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Гранада».

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Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды.

Лунин в нынешнем сезоне провел 6 матчей за «Реал» (4 – в Ла Лиге, 2 – в Лиге чемпионов), в которых пропустил 4 гола и дважды отстоял «на ноль». Контракт украинца заканчивается летом 2024 года.