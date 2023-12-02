Как и обещал Анчелотти. Лунин – в старте Реала на матч против Гранады
Поединок состоится 2 декабря в 19:30 по Киеву
2 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Гранада».
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Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды.
Лунин в нынешнем сезоне провел 6 матчей за «Реал» (4 – в Ла Лиге, 2 – в Лиге чемпионов), в которых пропустил 4 гола и дважды отстоял «на ноль». Контракт украинца заканчивается летом 2024 года.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @GranadaCF!@UnicajaBanco | #RealMadridGranada pic.twitter.com/W0kaXJujEz— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 2, 2023
📋 𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) December 2, 2023
¡Estos son los elegidos por Alexander Medina para el encuentro frente al @realmadrid! ❤️⚔️ #𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 | #RealMadridGranada pic.twitter.com/06W671YVQy
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