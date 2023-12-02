Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как и обещал Анчелотти. Лунин – в старте Реала на матч против Гранады
Испания
02 декабря 2023, 17:57 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:44
1162
1

Как и обещал Анчелотти. Лунин – в старте Реала на матч против Гранады

Поединок состоится 2 декабря в 19:30 по Киеву

02 декабря 2023, 17:57 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:44
1162
1
Как и обещал Анчелотти. Лунин – в старте Реала на матч против Гранады
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

2 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Гранада».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды.

Лунин в нынешнем сезоне провел 6 матчей за «Реал» (4 – в Ла Лиге, 2 – в Лиге чемпионов), в которых пропустил 4 гола и дважды отстоял «на ноль». Контракт украинца заканчивается летом 2024 года.

По теме:
Миколенко заявлен в старте Эвертона на матч против Ноттингем Форест
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Андрей Лунин стартовые составы Реал Мадрид Гранада Реал - Гранада Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
Биатлон | 02 декабря 2023, 14:52 3
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?

Единственной представительницей Украины будет Анастасия Меркушина

Динамо поехало в Ужгород на матч с Минаем. Шовковский обнародовал состав
Футбол | 01 декабря 2023, 22:43 7
Динамо поехало в Ужгород на матч с Минаем. Шовковский обнародовал состав
Динамо поехало в Ужгород на матч с Минаем. Шовковский обнародовал состав

Коуч столичного клуба рассчитывает на 22 футболистов

Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Футбол | 02.12.2023, 15:21
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
Футбол | 02.12.2023, 16:01
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Коваленко снова в игре! Украинец сделал первый ассист в этом сезоне
Футбол | 02.12.2023, 17:36
ВИДЕО. Коваленко снова в игре! Украинец сделал первый ассист в этом сезоне
ВИДЕО. Коваленко снова в игре! Украинец сделал первый ассист в этом сезоне
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex T
По сути прощальный матч будет у него, если все норм будет даже с кепкой, хоть бы на лч в группе еще выпустили и в кубке, а то отношение свое уже показали к нашему 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
30.11.2023, 18:16 2
Футбол
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
01.12.2023, 19:03 55
Футбол
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
30.11.2023, 17:40 30
Биатлон
ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
30.11.2023, 22:13 1
Футбол
Кубок IBU. Лучшим украинцем в индивидуальной гонке стал Мандзын
Кубок IBU. Лучшим украинцем в индивидуальной гонке стал Мандзын
30.11.2023, 17:27 2
Биатлон
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 15
Футбол
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
01.12.2023, 10:58 24
Футбол
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
01.12.2023, 17:07 24
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем