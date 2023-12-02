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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 16:51 | Обновлено 02 декабря 2023, 17:03
76
0

Стали известны стартовые составы Днепра-1 и Ворсклы

Поединок пройдет 2 декабря в 17:00 по Киеву

02 декабря 2023, 16:51 | Обновлено 02 декабря 2023, 17:03
76
0
Стали известны стартовые составы Днепра-1 и Ворсклы
ФК Днепр-1

2 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Ворскла».

Тренеры определили стартовые составы на игру:

«Днепр-1»: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Леднев – Филиппов.

Запас: Кинарейкин, Юрчук, Пурита, Горин, Витино, Горюунов, Каплиенко, Маркос Андре, Кравец, Танчик, Пасич.

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Павлюк, Крупский, Якубу – Скляр, Челядин – Фелипе, Юрченко, Кане – Степанюк.

Запас: Домолега, Ященко, Рамирес, Тиаго, Толи, Корниенко, Бацула, Черныш, Сердюк.

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Источник Sport.ua
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