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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 17:01 |
975
2

Что случилось? Матч Шахтера и Металлиста 1925 в чемпионате U-19 не сыграли

Теперь решение будет принимать контрольно-дисциплинарный комитет УАФ

02 декабря 2023, 17:01 |
975
2
Что случилось? Матч Шахтера и Металлиста 1925 в чемпионате U-19 не сыграли
ФК Металлист 1925

Завтра, 3 декабря, на «Арсенал-Арене» в Счастливом должен был состояться матч чемпионата Украины по футболу U-19 между юниорами «Шахтера» и «Металлиста 1925».

Однако 1 декабря в адрес донецкого клуба поступило письмо от украинской Премьер-лиге, в котором сообщалось о невозможности проведения этой игры.

Как сообщает официальный сайт «Шахтера», материалы по поводу отмены поединка будут направлены для рассмотрения в контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

На официальном сайте УПЛ также значится, что поединок не состоится, однако никаких причин его отмены не указано.

upl.ua

Примечательно, что «Металлист 1925» U-19 30 ноября на «Арсенал-Арене» в Счастливом провел товарищеский матч против «Металлиста 1925» U-17, в котором отпраздновал победу со счетом 3:0.

Отметим, что «Шахтер» U-19 является лидером по потерянным очкам в чемпионате Украины в своей возрастной группе. После 14 матчей у «горняков» 34 очка в активе, что на два балла меньше, чем у «Динамо» U-19 и на один – чем у «Днепра-1», однако киевляне и днепровцы провели на два поединка больше.

Что касается «Металлиста 1925» U-19, то эта команда занимает последнее место в юношеском чемпионате Украины, набрав лишь 10 очков в 16 турах.

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Шахтер Донецк U-19 Металлист 1925 U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Украинская Премьер-лига КДК УАФ Украинская ассоциация футбола отмена матчей
Источник ФК Шахтер Донецк
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Т.е. ответ на вопрос в заголовке - "х.з.". Так бы сразу и написали
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NoMad
Знову iржава помийка шось мутить
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