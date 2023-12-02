Олег ГОЛОДЮК: «С Шахтером нужно сыграть одну из лучших своих игр»

Наставник харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился ожиданиями от матча 16-го тура УПЛ против «Шахтера».

– Как проходила подготовка к игре, ведь погода внесла свои коррективы?

– Если можно так сказать, подготовка проходила в экстремальных условиях. Отталкивались от погоды, где-то не было возможности полноценно подготовиться к «Шахтеру». Против такого соперника, хорошая подготовка – один из ключевых факторов. Но ребята – молодцы, адаптировались к тем условиям, которые у нас были и надеюсь, что даже при таких условиях мы нормально подготовились к игре.

– Шахтер – действующий чемпион, гарантировали себе евровесну и один из лидеров текущего сезона. Что нужно Металлисту 1925, чтобы хорошо против них сыграть, и, возможно, получить победный результат?

– Нужно сыграть одну из лучших своих игр, только так. О «Шахтере» можно много говорить, но это постоянный участник Лиги чемпионов и этим все сказано.

– В последних матчах Металлист 1925 преследуют не очень корректные судебные решения, влияет ли это на команду?

– Мы стараемся от этого отвлечься, но я солгу, если скажу, что это не влияет. В первую очередь, на психологическое состояние ребят. Но что-то об этом говорить нет смысла, как только о них говоришь, сразу получаешь дисквалификацию. Есть то, что имеем... Нам главное быть вместе и нас интересует, что происходит внутри коллектива.

– Недавно клуб объявил о подписании Раймонда Овусу. Как вам этот игрок, на каких позициях его видите и сыграет ли он завтра?

– С «Шахтером» вряд ли он сыграет, как мы говорили ранее, учитывая те условия подготовки, мы не могли просмотреть его в тренировочном процессе. Это талантливый игрок и надеюсь, что он нам поможет в будущем.

– Какая кадровая ситуация? На кого мы точно не можем рассчитывать и смогут ли сыграть арендованные у Шахтера Дмитрий Капинус и Марьян Фарина?

– Они не смогут сыграть, это, безусловно, для нас потеря, два фланговых защитника. Из-за арендных условий они не сыграют. А так все в строю, кроме дисквалифицированного Игоря Курило и Михаила Рудавского, он еще не готов. У Дмитрия Кравченко очень серьезная травма и еще не восстановился Бека Вачиберадзе.

Матч «Шахтер» – «Металлист 1925» начнется 3 декабря в 17:00. Харьковчане занимают в турнирной таблице УПЛ 11-е место, а «горняки» идут четвертыми.