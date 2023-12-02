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  4. ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
Испания
02 декабря 2023, 16:01 |
5487
0

ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили

После первого тайма счет в матче 0:0

02 декабря 2023, 16:01 |
5487
0
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря проходит матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия».

На 40-й минуте встречи украинский форвард хозяев Артем Довбик забил в ворота «летучих мышей».

Однако гол был отменен. Лайнсмен зафиксировал офсайд после того, как Виктор Цыганков навесил в штрафную площадь соперника.

❗️ ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили

Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе команды. Форвард «Валенсии» Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных.

После первого тайма счет в матче 0:0.

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Источник Sport.ua
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