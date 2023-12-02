ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
После первого тайма счет в матче 0:0
2 декабря проходит матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия».
На 40-й минуте встречи украинский форвард хозяев Артем Довбик забил в ворота «летучих мышей».
Однако гол был отменен. Лайнсмен зафиксировал офсайд после того, как Виктор Цыганков навесил в штрафную площадь соперника.
❗️ ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе команды. Форвард «Валенсии» Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных.
После первого тайма счет в матче 0:0.
🕒 Primera part sense gols a Montilivi. #GironaValencia pic.twitter.com/kuwP9NT9Eb— Girona FC (@GironaFC) December 2, 2023
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