2 декабря проходит матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия».

На 40-й минуте встречи украинский форвард хозяев Артем Довбик забил в ворота «летучих мышей».

Однако гол был отменен. Лайнсмен зафиксировал офсайд после того, как Виктор Цыганков навесил в штрафную площадь соперника.

❗️ ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили

Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе команды. Форвард «Валенсии» Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных.

После первого тайма счет в матче 0:0.