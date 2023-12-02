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  4. Кривбасс – Александрия. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 14:46 |
264
0

Кривбасс – Александрия. Стали известны стартовые составы

Матч 16-го тура УПЛ начнется в 15:00

02 декабря 2023, 14:46 |
264
0
Кривбасс – Александрия. Стали известны стартовые составы
Стадион Горняк

В воскресенье, 2 декабря, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Александрию». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 3-е и 13-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Руслана Ротаня на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Дебелко, Задерака, Кожушко.

«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Савченко, Сигеев, Шулянский, Плакса, Джевани, Копина, Смирный, Шостак, Кулаков.

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Источник Sport.ua
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