Кривбасс – Александрия. Стали известны стартовые составы

В воскресенье, 2 декабря, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Александрию». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 3-е и 13-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Руслана Ротаня на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Дебелко, Задерака, Кожушко.

«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Савченко, Сигеев, Шулянский, Плакса, Джевани, Копина, Смирный, Шостак, Кулаков.