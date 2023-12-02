Стало известно, когда начнется матч Колос – Оболонь

Начало матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевской «Оболонью» перенесено на 15:00. Игра должна была начаться в 13:00.

Причиной переноса стал сигнал воздушной тревоги, который прозвучал по всей Украине в 12:10 из-за взлета самолета «МиГ-31к», который является носителем ракет «Кинжал». Отбой тревоги дали в 13:50.

Сейчас «Колос» занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков в 14 матчах чемпионата. «Оболонь» идет лишь на 12-й позиции. «Пивовары» имеют 13 очков в 14 поединках Украинской Премьер-лиги.