ВИДЕО. Форвард Динамо забил победный мяч в чемпионате Колумбии

Форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес, выступающий в аренде за «Атлетико Насьональ», принес своему клубу победу в чемпионате Колумбии.

«Националисты» встречались на выезде с «Америка Кали». На 23-й минуте гости выбежали в контратаку, партнеры вывели Рамиреса один на один с вратарем, форвард обыграл голкипера, который выскочил за пределы штрафной, и закатил мяч в пустые ворота.

Несмотря на то, что хозяева владели подавляющим преимуществом, матч так и завершился минимальной победой «Атлетико Насьональ» – 1:0.

Отметим, что в группе В колумбийской клаусуры «националисты» набрали 6 очков в четырех матчах и занимают третье место из четырех команд.