ВИДЕО. Форвард Динамо забил победный мяч в чемпионате Колумбии
Атлетико Насьональ занимает третье место в группе В Клаусуры
Форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес, выступающий в аренде за «Атлетико Насьональ», принес своему клубу победу в чемпионате Колумбии.
«Националисты» встречались на выезде с «Америка Кали». На 23-й минуте гости выбежали в контратаку, партнеры вывели Рамиреса один на один с вратарем, форвард обыграл голкипера, который выскочил за пределы штрафной, и закатил мяч в пустые ворота.
Несмотря на то, что хозяева владели подавляющим преимуществом, матч так и завершился минимальной победой «Атлетико Насьональ» – 1:0.
Отметим, что в группе В колумбийской клаусуры «националисты» набрали 6 очков в четырех матчах и занимают третье место из четырех команд.
🇨🇴 | Eric Ramírez jugó todo el partido y anotó un gol con Atlético Nacional que venció como visitante 0-1 a América de Cali por la jornada 4 de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.— Informe Vinotinto 🇻🇪 (@InformVinotinto) December 2, 2023
— El venezolano suma 8 goles entre el torneo regular y los cuadrangulares. pic.twitter.com/1s3a9Um9md
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