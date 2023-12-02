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02 декабря 2023, 14:04 |
180
0

ВИДЕО. Форвард Динамо забил победный мяч в чемпионате Колумбии

Атлетико Насьональ занимает третье место в группе В Клаусуры

02 декабря 2023, 14:04 |
180
0
ВИДЕО. Форвард Динамо забил победный мяч в чемпионате Колумбии
Minuto 30. Эрик Рамирес

Форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес, выступающий в аренде за «Атлетико Насьональ», принес своему клубу победу в чемпионате Колумбии.

«Националисты» встречались на выезде с «Америка Кали». На 23-й минуте гости выбежали в контратаку, партнеры вывели Рамиреса один на один с вратарем, форвард обыграл голкипера, который выскочил за пределы штрафной, и закатил мяч в пустые ворота.

Несмотря на то, что хозяева владели подавляющим преимуществом, матч так и завершился минимальной победой «Атлетико Насьональ» – 1:0.

Отметим, что в группе В колумбийской клаусуры «националисты» набрали 6 очков в четырех матчах и занимают третье место из четырех команд.

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Эрик Рамирес Атлетико Насьональ чемпионат Колумбии по футболу Динамо Киев
Источник Twitter
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