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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 13:33 | Обновлено 02 декабря 2023, 14:20
494
0

Начало матча Колос – Оболонь перенесено из-за воздушной тревоги

Игра должна была начаться в 13:00

02 декабря 2023, 13:33 | Обновлено 02 декабря 2023, 14:20
494
0
Начало матча Колос – Оболонь перенесено из-за воздушной тревоги
ФК Колос. Стадион Колос

Начало матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевской «Оболонью» перенесено на неопределенный срок из-за воздушной тревоги в Киевской области.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал по всей Украине в 12:10 из-за взлета самолета «МиГ-31к», который является носителем ракет «Кинжал».

Сейчас «Колос» занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков в 14 матчах чемпионата. «Оболонь» идет лишь на 12-й позиции. «Пивовары» имеют 13 зачетных пунктов в 14 поединках Украинской Премьер-лиги.

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Источник Sport.ua
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