Последний шанс. Реал в январе сделает окончательное предложение для Мбаппе

Мадридский «Реал» предпримет последнюю попытку подписания французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в январе 2024 года, сообщает испанское издание Relevo.

Королевский клуб предложит 24-летнему футболисту подписать предварительный контракт, который начнет действовать летом 2024 года. Таким образом «сливочные» хотят обеспечить себе гарантии неповторения той ситуации, которая сложилась весной 2022 года.

Напомним, в конце сезона 2021/22 Килиан Мбаппе вместо перехода в «Реал» на правах свободного агента продлил контракт с «ПСЖ».

Отмечается, что если француз не согласится подписать пре-контракт, то «Реал» навсегда откажется от его трансфера. Ранее сообщалось, что Килиана хочет купить «Ливерпуль».

В этом сезоне на счету Килиана Мбаппе 17 матчей на клубном уровне, в которых он отметился 17 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.