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  4. МЕССИ – о конфликте с ван Галом на ЧМ-2022: «Я не был горяч»
Чемпионат мира
02 декабря 2023, 12:58 |
580
0

МЕССИ – о конфликте с ван Галом на ЧМ-2022: «Я не был горяч»

Аргентинец ответил на неуважение к себе со стороны наставника

02 декабря 2023, 12:58 |
580
0
МЕССИ – о конфликте с ван Галом на ЧМ-2022: «Я не был горяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинец Лионель Месси прокомментировал конфликт с главным тренером сборной Нидерландов Луи ван Галом, возникший после матча четвертьфинальной стадии ЧМ-2022, в котором «альби-селесте» победили своего соперника в серии пенальти.

Напомним, тогда Лео не понравились предматчевые высказывания наставника «оранье», заявившего, что он знает, как остановить Месси на поле. В итоге звездный футболист отличился забитым мячом, а после игры демонстративно перед ван Галом приложил руки к ушам, в результате чего между ними завязался конфликт.

«Я не был горяч. Ситуация была похожа на ту, что произошла с Левандовски. Меня беспокоит, когда люди разговаривают за пределами поля и не уважают своего соперника . Я никогда не был таким. Все остается на поле.

Я никогда не провоцировал соперника перед игрой и не проявлял неуважения. Тем более мне не нравится, когда так поступают со мной. Ван Гал сделал это нарочно. Такие вещи мне не нравятся», — заявил аргентинец в интервью ESPN.

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Источник ESPN
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