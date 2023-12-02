Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Аль-Хиляль мемом поиздевался над Аль-Насром после победы в матче
Саудовская Аравия
02 декабря 2023, 12:54 | Обновлено 02 декабря 2023, 12:57
1294
1

ФОТО. Аль-Хиляль мемом поиздевался над Аль-Насром после победы в матче

Саудовские СММ-специалисты обладают талантом в троллинге

02 декабря 2023, 12:54 | Обновлено 02 декабря 2023, 12:57
1294
1
ФОТО. Аль-Хиляль мемом поиздевался над Аль-Насром после победы в матче
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 1 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

После унижения соперника на поле, «Аль-Хиляль» решил поиздеваться над «Аль-Насром» и в социальных сетях. На официальном аккаунте клуба в Twitter появился мем с подписью: «Они никогда не поймут урок».

После этой победы в активе «Аль-Хиляля» 41 очко в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Они занимают 1-е место в турнирной таблице. «Аль-Наср» идет 2-м с 34 зачетными пунктами.

ФОТО. Аль-Хиляль мемом поиздевался над Аль-Насром после победы в матче

По теме:
ВИДЕО. Болельщики скандировали «Месси», Роналду ответил воздушным поцелуем
ВИДЕО. «Месси, Месси!» Роналду отправил воздушные поцелуи фанам Аль-Хилиля
Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:0. Фиаско Роналду. Видео голов и обзор матча
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу мемы
Источник ФК Аль-Хиляль
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
Футбол | 01 декабря 2023, 17:13 5
Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании

Артем Довбик и Виктор Цыганков имеют минимальные шансы на победу

Стало известно, когда Буковина начнет подготовку ко второй части сезона
Футбол | 02 декабря 2023, 12:11 0
Стало известно, когда Буковина начнет подготовку ко второй части сезона
Стало известно, когда Буковина начнет подготовку ко второй части сезона

Команда из Черновцов будет отдыхать почти два месяца

Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Бокс | 02.12.2023, 02:42
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Футбол | 02.12.2023, 09:00
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Бразилия может сыграть товарищеский матч с россией в 2025 году
Футбол | 02.12.2023, 11:08
Бразилия может сыграть товарищеский матч с россией в 2025 году
Бразилия может сыграть товарищеский матч с россией в 2025 году
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Гагик Пердонян
так они ж там за любую обиду сразу надевают пояс шахеда и идут взрываться... надо быть осторожнее
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
01.12.2023, 19:03 54
Футбол
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
01.12.2023, 12:12 2
Футбол
Стала известна сумма, которую Реал готов заплатить за выкуп Кепы
Стала известна сумма, которую Реал готов заплатить за выкуп Кепы
30.11.2023, 12:53 3
Футбол
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
30.11.2023, 17:05 7
Футбол
ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
30.11.2023, 13:19 10
Футбол
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
30.11.2023, 15:23 6
Футбол
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
30.11.2023, 18:47 8
Футзал
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем