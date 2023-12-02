В пятницу, 1 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

После унижения соперника на поле, «Аль-Хиляль» решил поиздеваться над «Аль-Насром» и в социальных сетях. На официальном аккаунте клуба в Twitter появился мем с подписью: «Они никогда не поймут урок».

После этой победы в активе «Аль-Хиляля» 41 очко в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Они занимают 1-е место в турнирной таблице. «Аль-Наср» идет 2-м с 34 зачетными пунктами.

ФОТО. Аль-Хиляль мемом поиздевался над Аль-Насром после победы в матче