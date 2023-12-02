ФОТО. Аль-Хиляль мемом поиздевался над Аль-Насром после победы в матче
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В пятницу, 1 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
После унижения соперника на поле, «Аль-Хиляль» решил поиздеваться над «Аль-Насром» и в социальных сетях. На официальном аккаунте клуба в Twitter появился мем с подписью: «Они никогда не поймут урок».
После этой победы в активе «Аль-Хиляля» 41 очко в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Они занимают 1-е место в турнирной таблице. «Аль-Наср» идет 2-м с 34 зачетными пунктами.
ФОТО. Аль-Хиляль мемом поиздевался над Аль-Насром после победы в матче
NEVER UNDERSTAND THE LESSON. pic.twitter.com/Az2o9zbYPf— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) December 1, 2023
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