Стало известно, когда Буковина начнет подготовку ко второй части сезона

Главный тренер «Буковины» Андрей Мельничук в комментарии Sport.ua рассказал о планах на зимний перерыв.

«23 января мы выйдем из отпуска и начнем подготовку ко второй части сезона. Пока мы не знаем в какой группе будем выступать - Чемпионской или на Выбывание – поэтому я еще не готов сказать, где будем готовиться.

Однако у нас есть все возможности и условия проводить сборы в Черновцах. У нас есть два полноценных поля, то это не проблема вести подготовку к весенней части сезона в родном городе.

На данный момент официально «Буковину» покинули защитники Иван Паламарчук и Денис Червинский».

Ранее стало известно, что «Нива» Бузовая прекращает деятельность на период войны. По итогам первого этапа Первой лиги команда вышла в верхнюю 10-ку команд, которые весной будут разыгрывать путевки в УПЛ.

Позже появилась информация, что «Ниву» в Чемпионской группе заменит «Буковина», которая стала шестой в группе А с 21 очком.