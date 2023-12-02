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  4. Борис КРУШИНСКИЙ: «Полесью помешала расконцентрация»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 12:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 12:30
139
0

Борис КРУШИНСКИЙ: «Полесью помешала расконцентрация»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал ничью с «Вересом»

02 декабря 2023, 12:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 12:30
139
0
Борис КРУШИНСКИЙ: «Полесью помешала расконцентрация»
ФК Полесье. Борис Крушинский

Полузащитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский прокомментировал ничью с «Вересом» (1:1) в матче 16-го тура УПЛ:

«Нам не все удавалось, забили один гол, но расконцентрация в конце и пропустили. Но ничего страшного не произошло, мы готовимся дальше к следующему матчу. Мы знали, что «Верес» играет до конца, поэтому ожидали, но где-то не доиграли, поэтому и счет такой 1:1. Но забыли и поехали в Житомир. Нас ожидает еще одна важная игра, тем более, что «Днепр-1» является лидером по состоянию на сейчас. Будем настраиваться и уверен, что нас ждет интересный матч».

После этой ничьей «Полесье» в своем активе имеет 31 очко в 16 турах чемпионата. Это позволяет житомирянам занимать 2-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Верес Борис Крушинский
Источник ФК Полесье
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