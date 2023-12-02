Борис КРУШИНСКИЙ: «Полесью помешала расконцентрация»

Полузащитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский прокомментировал ничью с «Вересом» (1:1) в матче 16-го тура УПЛ:

«Нам не все удавалось, забили один гол, но расконцентрация в конце и пропустили. Но ничего страшного не произошло, мы готовимся дальше к следующему матчу. Мы знали, что «Верес» играет до конца, поэтому ожидали, но где-то не доиграли, поэтому и счет такой 1:1. Но забыли и поехали в Житомир. Нас ожидает еще одна важная игра, тем более, что «Днепр-1» является лидером по состоянию на сейчас. Будем настраиваться и уверен, что нас ждет интересный матч».

После этой ничьей «Полесье» в своем активе имеет 31 очко в 16 турах чемпионата. Это позволяет житомирянам занимать 2-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.