Борис КРУШИНСКИЙ: «Полесью помешала расконцентрация»
Полузащитник «Полесья» прокомментировал ничью с «Вересом»
Полузащитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский прокомментировал ничью с «Вересом» (1:1) в матче 16-го тура УПЛ:
«Нам не все удавалось, забили один гол, но расконцентрация в конце и пропустили. Но ничего страшного не произошло, мы готовимся дальше к следующему матчу. Мы знали, что «Верес» играет до конца, поэтому ожидали, но где-то не доиграли, поэтому и счет такой 1:1. Но забыли и поехали в Житомир. Нас ожидает еще одна важная игра, тем более, что «Днепр-1» является лидером по состоянию на сейчас. Будем настраиваться и уверен, что нас ждет интересный матч».
После этой ничьей «Полесье» в своем активе имеет 31 очко в 16 турах чемпионата. Это позволяет житомирянам занимать 2-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.
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