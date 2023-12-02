Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 11:48 | Обновлено 02 декабря 2023, 12:36
107
0

Колос – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Матч 16-го тура УПЛ начнется в 13:00

02 декабря 2023, 11:48 | Обновлено 02 декабря 2023, 12:36
107
0
Колос – Оболонь. Стали известны стартовые составы
ФК Колос. Стадион Колос

Сегодня, 2 декабря, «Колос» на своем домашнем стадионе в матче шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет киевскую «Оболонь». Начало матча - в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 7-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Ярослава Вишняка и Валерия Иващенко на матч:

«Колос»: Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Милько, Богданов, Мякушко, Безбородько, Болбат.

«Оболонь»: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев, Черненко, Приймак, Мороз, Краснопер, Суханов.

По теме:
ВИДЕО. В Динамо выбрали лучший гол ноября
Александр СВАТОК: «Погодный фактор сильно влияет на нас»
Стало известно, когда Буковина начнет подготовку ко второй части сезона
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка Колос - Оболонь стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Футбол | 02 декабря 2023, 09:00 10
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера

Очевидно, в ближайшее время свой шанс на «Олд Траффорд» получит турок Алтай Байындыр

Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Биатлон | 01 декабря 2023, 17:07 24
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде

Победу одержала Лу Жанмонно

Динамо поехало в Ужгород на матч с Минаем. Шовковский обнародовал состав
Футбол | 01.12.2023, 22:43
Динамо поехало в Ужгород на матч с Минаем. Шовковский обнародовал состав
Динамо поехало в Ужгород на матч с Минаем. Шовковский обнародовал состав
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
Футбол | 02.12.2023, 07:20
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
Ключевым игроком Жироны заинтересовались Бавария и Барселона
Футбол | 01.12.2023, 21:31
Ключевым игроком Жироны заинтересовались Бавария и Барселона
Ключевым игроком Жироны заинтересовались Бавария и Барселона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
30.11.2023, 22:13 1
Футбол
Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом из СМИ
Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом из СМИ
30.11.2023, 10:28 12
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 15
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
01.12.2023, 16:00 28
Футбол
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
01.12.2023, 12:12 1
Футбол
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
30.11.2023, 18:16 2
Футбол
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
01.12.2023, 19:03 54
Футбол
ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
30.11.2023, 13:19 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем