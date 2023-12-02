Колос – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 2 декабря, «Колос» на своем домашнем стадионе в матче шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет киевскую «Оболонь». Начало матча - в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 7-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Ярослава Вишняка и Валерия Иващенко на матч:

«Колос»: Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Милько, Богданов, Мякушко, Безбородько, Болбат.

«Оболонь»: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев, Черненко, Приймак, Мороз, Краснопер, Суханов.