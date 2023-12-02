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02 декабря 2023, 11:08 |
523
2

Бразилия может сыграть товарищеский матч с россией в 2025 году

Пентакампеоны не исключают появления «окна» для этого и в 2024-м

02 декабря 2023, 11:08 |
523
2
Бразилия может сыграть товарищеский матч с россией в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

В то время, как все российские команды и сборные исключили из всевозможных турниров, а цивилизованные команды отказываются играть даже спарринги с представителями страны-агрессора, пятикратные чемпионы мира сборная Бразилии не исключает проведение товарищеского поединка с россией.

Как сообщил директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва, такой матч может быть сыгран в 2025 году.

«У нас уже объявлены матчи на 2024 год, поэтому нам будет сложно выбрать окно для товарищеского матча со сборной россии. Обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году, но об этом пока рано говорить. Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и наши федерации договорятся, то мы об этом сообщим», — приводит слова функционера сайт Sport24.

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Источник Sport24.ru
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RomeoBoss
 Ганьба джунглям!
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+3
Олександр
надо писать не россияне а пидорасы 
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+1
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