Бразилия может сыграть товарищеский матч с россией в 2025 году

В то время, как все российские команды и сборные исключили из всевозможных турниров, а цивилизованные команды отказываются играть даже спарринги с представителями страны-агрессора, пятикратные чемпионы мира сборная Бразилии не исключает проведение товарищеского поединка с россией.

Как сообщил директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва, такой матч может быть сыгран в 2025 году.

«У нас уже объявлены матчи на 2024 год, поэтому нам будет сложно выбрать окно для товарищеского матча со сборной россии. Обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году, но об этом пока рано говорить. Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и наши федерации договорятся, то мы об этом сообщим», — приводит слова функционера сайт Sport24.