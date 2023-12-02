Бразилия может сыграть товарищеский матч с россией в 2025 году
Пентакампеоны не исключают появления «окна» для этого и в 2024-м
В то время, как все российские команды и сборные исключили из всевозможных турниров, а цивилизованные команды отказываются играть даже спарринги с представителями страны-агрессора, пятикратные чемпионы мира сборная Бразилии не исключает проведение товарищеского поединка с россией.
Как сообщил директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва, такой матч может быть сыгран в 2025 году.
«У нас уже объявлены матчи на 2024 год, поэтому нам будет сложно выбрать окно для товарищеского матча со сборной россии. Обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году, но об этом пока рано говорить. Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и наши федерации договорятся, то мы об этом сообщим», — приводит слова функционера сайт Sport24.
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