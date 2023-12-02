Защитник Баварии порвал «кресты» и вылетел на ближайшие месяцы

Защитник Буна Сарр не поможет мюнхенской «Баварии» в ближайшие несколько месяцев.

На тренировке сенегалец получил серьезную травму – порвал переднюю крестоообразную связку левого колена. Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, футболист уже перенес операцию и начинает свое восстановление.

Добавим, что Сарр перешел в «Баварию» из французского «Марселя» в октябре 2020 года за 8 млн евро. Правда, стать основным исполнителем в мюнхенском клубе сенегальцу пока не удалось – за это время он провел всего 33 матча во всех турнирах и забил 1 мяч.