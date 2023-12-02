БАЛОТЕЛЛИ – о худшем тренере в карьере: «Как человек – это катастрофа»
Бывший форвард выступал под руководством Роджерса в «Ливерпуле»
Экс-нападающий «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Милана» Марио Балотелли назвал худшего тренера, под руководством которого ему пришлось играть в своей карьере.
«Брендан Роджерс — худший тренер, который у меня когда-либо был. Он был номером один в плане тренировок, владения мячом и игры в меньшинстве. Но как человек — это катастрофа», — сказал Балотелли в интервью TVPlay.
Добавим, что Балотелли выступал под руководством Роджерса в английском «Ливерпуле» в 2014-2015 годах. В общей сложности итальянский форвард за свою карьеру защищал цвета 11 клубов в пяти странах.
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