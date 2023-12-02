Экс-президент украинского клуба хочет купить московское Торпедо

Бывший президент клуба Первой украинской лиги ФК «Полтава», Леонид Соболев, планирует приобрести клуб российской ФНЛ – московское «Торпедо».

По информации джерела, бизнесмен планирует сразу же вложить в клуб 2,5 миллиарда рублей. Помимо этого, Соболев хочет пригласить в качестве наставника белоруса Олега Кононова, который в свое время возглавлял львовские «Карпаты» и «Севастополь».

На данный момент Леонид Соболев занимается строительным бизнесом в подмосковье. Ранее он также был вовлечен в футбол на московии, оказывая финансовую поддержку «Сатурну», который также тренировал Кононов.

Отметим, что в 2018 году ФК «Полтава» Леонида Соболева завоевала путевку в УПЛ, но затем отказался от нее, мотивируя свое решение неготовностью стадиона к матчам высшего отечественного дивизиона. А вскоре руководитель и вовсе снял команду с чемпионата, после чего и отправился покорять болота.