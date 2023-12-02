ВИДЕО. Болельщики скандировали «Месси», Роналду ответил воздушным поцелуем

После поражения в матче чемпионата Саудовской Аравии от «Аль-Хиляля» (0:3) болельщики пытались спровоцировать форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

После финального свистка в матче, в котором гол португальца отменили из-за офсайда, трибуны провожали Криштиану с поля скандированием «Месси, Месси». Роналду не стал вестись на выкрики, лишь иронично улыбнувшись и отправив воздушные поцелуи провокаторам. Достойный поступок!