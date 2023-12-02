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Саудовская Аравия
02 декабря 2023, 09:39 | Обновлено 02 декабря 2023, 09:43
582
1

ВИДЕО. Болельщики скандировали «Месси», Роналду ответил воздушным поцелуем

Португалец не повелся на провокацию после разгромного поражения в чемпионате Саудовской Аравии

02 декабря 2023, 09:39 | Обновлено 02 декабря 2023, 09:43
582
1
ВИДЕО. Болельщики скандировали «Месси», Роналду ответил воздушным поцелуем
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

После поражения в матче чемпионата Саудовской Аравии от «Аль-Хиляля» (0:3) болельщики пытались спровоцировать форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

После финального свистка в матче, в котором гол португальца отменили из-за офсайда, трибуны провожали Криштиану с поля скандированием «Месси, Месси». Роналду не стал вестись на выкрики, лишь иронично улыбнувшись и отправив воздушные поцелуи провокаторам. Достойный поступок!

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Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Лионель Месси болельщики
Источник TNT Sports
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