Саудовская Аравия02 декабря 2023, 09:39 | Обновлено 02 декабря 2023, 09:43
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ВИДЕО. Болельщики скандировали «Месси», Роналду ответил воздушным поцелуем
Португалец не повелся на провокацию после разгромного поражения в чемпионате Саудовской Аравии
02 декабря 2023, 09:39 | Обновлено 02 декабря 2023, 09:43
582
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После поражения в матче чемпионата Саудовской Аравии от «Аль-Хиляля» (0:3) болельщики пытались спровоцировать форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
После финального свистка в матче, в котором гол португальца отменили из-за офсайда, трибуны провожали Криштиану с поля скандированием «Месси, Месси». Роналду не стал вестись на выкрики, лишь иронично улыбнувшись и отправив воздушные поцелуи провокаторам. Достойный поступок!
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