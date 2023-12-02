Три английских клуба откажутся от иска против Эвертона на 300 млн фунтов

«Бернли», «Лидс» и «Лестер» собираются отозвать свой коллективный иск о компенсации на общую суму в 300 млн фунтов стерлингов, направленный против «Эвертона».

Ранее АПЛ вынесла решение лишить «Эвертон» 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. По мнению перечисленных клубов, «Эвертон» мог быть наказан еще в прошлом сезоне. В таком случае «Лидс» или «Лестер» могли сохранить прописку в АПЛ по итогам сезона-2022/23, а «Бернли» присоединился к иску как команда, вылетавшая в Чемпионшип сезоном ранее.

По данным Daily Mail, клубы в течение последних нескольких дней вели переговоры до крайнего срока подачи официального иска в независимую комиссию Премьер-лиги и склоняются к проведению частных переговоров с «Эвертоном». Они приняли такое решение, поскольку осведомлены, что в случае удовлетворения их исковых требований, «ириски» не смогут исполнить решение суда и выплатить эти деньги ввиду тяжелого финансового положения клуба.

При этом отмечается, что в АПЛ недовольны подобным решением команд.