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02 декабря 2023, 03:05 |
17
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря

Важные события во всех видах спорта

02 декабря 2023, 03:05 |
17
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 2 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Жирона – Валенсия

Favbet 1.72 – 4.17 – 5.09

17:00 Арсенал – Вулверхэмптон

Favbet 1.29 – 6.31 – 12.60

19:30 Ноттингем Форест – Эвертон

Favbet 2.85 – 3.50 – 2.64

19:30 Реал Мадрид – Гранада

Favbet 1.18 – 9.05 – 18.50

22:00 Ньюкасл – Манчестер Юнайтед

Favbet 1.99 – 3.89 – 3.93

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Источник Sport.ua
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