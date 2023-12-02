Другие новости02 декабря 2023, 03:05 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
Важные события во всех видах спорта
02 декабря 2023, 03:05 |
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В субботу, 2 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Жирона – Валенсия
17:00 Арсенал – Вулверхэмптон
19:30 Ноттингем Форест – Эвертон
19:30 Реал Мадрид – Гранада
22:00 Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
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