ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря

В субботу, 2 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Жирона – Валенсия

1.72 – 4.17 – 5.09

17:00 Арсенал – Вулверхэмптон

1.29 – 6.31 – 12.60

19:30 Ноттингем Форест – Эвертон

2.85 – 3.50 – 2.64

19:30 Реал Мадрид – Гранада

1.18 – 9.05 – 18.50

22:00 Ньюкасл – Манчестер Юнайтед

1.99 – 3.89 – 3.93