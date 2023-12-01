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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 23:26
392
0

Определен лучший игрок киевского Динамо по итогам ноября

Георгий Бущан опередил Владислава Ваната и Александра Караваева

01 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 23:26
392
0
Определен лучший игрок киевского Динамо по итогам ноября
ФК Динамо. Георгий Бущан

Завершилось голосование болельщиков бело-синих за лучшего игрока «Динамо» по итогам ноября.

Большинство респондентов проголосовали за вратаря «Динамо» Георгия Бущана, который и стал лучшим игроком месяца. Он получил 45% голосов.

В ноябре Бущан принял участие во всех трех матчах «Динамо». Столичная команда дома уступила Шахтеру (0:1), победила на выезде Кривбасс (2:0) и дома Рух (2:0). В этих поединках голкипер сыграл без замен и пропустил всего один мяч.

Вторым в голосовании стал Владислав Ванат (19%), третьим – Александр Караваев (15%).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок Георгий Бущан Владислав Ванат Александр Караваев
Источник ФК Динамо Киев
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