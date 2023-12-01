Определен лучший игрок киевского Динамо по итогам ноября

Завершилось голосование болельщиков бело-синих за лучшего игрока «Динамо» по итогам ноября.

Большинство респондентов проголосовали за вратаря «Динамо» Георгия Бущана, который и стал лучшим игроком месяца. Он получил 45% голосов.

В ноябре Бущан принял участие во всех трех матчах «Динамо». Столичная команда дома уступила Шахтеру (0:1), победила на выезде Кривбасс (2:0) и дома Рух (2:0). В этих поединках голкипер сыграл без замен и пропустил всего один мяч.

Вторым в голосовании стал Владислав Ванат (19%), третьим – Александр Караваев (15%).