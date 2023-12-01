Украина. Премьер лига01 декабря 2023, 22:43 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:53
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Динамо поехало в Ужгород на матч с Минаем. Шовковский обнародовал состав
Коуч столичного клуба рассчитывает на 21 футболиста
01 декабря 2023, 22:43 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:53
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Вечером в пятницу, 1 декабря, делегация «Динамо» отправилась в Ужгород на календарный матч 16-го тура УПЛ против «Миная».
Тренерский штаб «бело-синих» во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александром Шовковским рассчитывает в предстоящем поединке на 21 игрока.
Матч «Минай» – «Динамо» состоится в воскресенье, 3 декабря, в закарпатском поселке Минай, расположенном в нескольких километрах от Ужгорода, начало – в 13:00.
Заявка Динамо на матч против Миная
- Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун
- Защитники: Дубинчак, Малыш, Тымчик, Дячук, Сирота, Биловар, Овчаренко
- Полузащитники: Царенко, Рамадани, Караваев, Буяльский, Андриевский, Шапаренко, Кабаев, Бражко, Бенито
- Нападающие: Ванат, Супряга
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