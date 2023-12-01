Динамо поехало в Ужгород на матч с Минаем. Шовковский обнародовал состав

Вечером в пятницу, 1 декабря, делегация «Динамо» отправилась в Ужгород на календарный матч 16-го тура УПЛ против «Миная».

Тренерский штаб «бело-синих» во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александром Шовковским рассчитывает в предстоящем поединке на 21 игрока.

Матч «Минай» – «Динамо» состоится в воскресенье, 3 декабря, в закарпатском поселке Минай, расположенном в нескольких километрах от Ужгорода, начало – в 13:00.

Заявка Динамо на матч против Миная