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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 22:43 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:53
339
0

Динамо поехало в Ужгород на матч с Минаем. Шовковский обнародовал состав

Коуч столичного клуба рассчитывает на 21 футболиста

01 декабря 2023, 22:43 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:53
339
0
Динамо поехало в Ужгород на матч с Минаем. Шовковский обнародовал состав
ФК Динамо. Александр Шовковский

Вечером в пятницу, 1 декабря, делегация «Динамо» отправилась в Ужгород на календарный матч 16-го тура УПЛ против «Миная».

Тренерский штаб «бело-синих» во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александром Шовковским рассчитывает в предстоящем поединке на 21 игрока.

Матч «Минай» – «Динамо» состоится в воскресенье, 3 декабря, в закарпатском поселке Минай, расположенном в нескольких километрах от Ужгорода, начало – в 13:00.

Заявка Динамо на матч против Миная

  • Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун
  • Защитники: Дубинчак, Малыш, Тымчик, Дячук, Сирота, Биловар, Овчаренко
  • Полузащитники: Царенко, Рамадани, Караваев, Буяльский, Андриевский, Шапаренко, Кабаев, Бражко, Бенито
  • Нападающие: Ванат, Супряга
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Динамо Киев Минай - Динамо Минай Александр Шовковский заявка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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