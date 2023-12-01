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  4. Главный тренер Валенсии назвал основные причины сложной адаптации Яремчука
Испания
01 декабря 2023, 22:11 |
596
0

Главный тренер Валенсии назвал основные причины сложной адаптации Яремчука

Рубен Бараха надеется на прогресс украинского нападающего

01 декабря 2023, 22:11 |
596
0
Главный тренер Валенсии назвал основные причины сложной адаптации Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха ответил на вопрос о трудностях в адаптации украинского форварда Романа Яремчука, который не забил еще ни одного гола за «летучих мышей» со старта сезона.

Роман приехал в последний день трансферного окна, почти не тренируясь во время предсезонной подготовки, и ему нелегко адаптироваться. Он тоже был со сборной и только сейчас начинает тренироваться с нами гораздо чаще. Мы ожидаем улучшения. Недавно он хорошо показал себя.

Ощущение такое, что он будет становиться лучше, расти и приносить нам пользу. Уго Дуро забивает голы, и мне приходиться выбирать. Роман отличается от Уго и может дать нам что-то иное. Все, что является конкуренцией, заставит нас расти как команду», – приводит слова специалиста пресс-служба «летучих мышей».

Отметим, что Яремчук сыграл в нынешнем сезоне 9 матчей за «Валенсию» во всех турнирах (260 минут). В следующем туре «летучие мыши» сыграют в субботу, 2 декабря, на выезде с «Жироной».

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Роман Яремчук Рубен Бараха Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона
Источник ФК Валенсия
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