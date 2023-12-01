КНЫШ: «Сейчас такой чемпионат, что каждый может выиграть у каждого»

Ассистент главного тренера «Полесья» Владимир Кныш прокомментировал поединок 16-го тура УПЛ против «Вереса», который завершился результативной ничьей – 1:1.

«Боевая игра. Так она по-боевому на ножах и завершилась. Никто сегодня не хотел проигрывать. И «Верес», наверное, заслужил свой гол.

Пока такой чемпионат, что каждый может выиграть у каждого. Эта игра тому подтверждение. Поэтому на турнирную таблицу лучше не обращать внимание.

Насчет Бени Макуаны. Он неделю не тренировался, получил травму в матче с «Шахтером». Поэтому сегодня он сыграл столько, сколько мог.

Мы не смогли реализовать свое территориальное преимущество. «Верес» хорошо играл в низком и среднем блоке, поэтому мы не создали много моментов», – цитирует специалиста официальный сайт «Вереса».