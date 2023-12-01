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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 21:35 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:39
216
0

КНЫШ: «Сейчас такой чемпионат, что каждый может выиграть у каждого»

Асссистент главного тренера «Полесья» – о матче в Ровно

01 декабря 2023, 21:35 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:39
216
0
КНЫШ: «Сейчас такой чемпионат, что каждый может выиграть у каждого»
ФК Верес. Владимир Кныш

Ассистент главного тренера «Полесья» Владимир Кныш прокомментировал поединок 16-го тура УПЛ против «Вереса», который завершился результативной ничьей – 1:1.

«Боевая игра. Так она по-боевому на ножах и завершилась. Никто сегодня не хотел проигрывать. И «Верес», наверное, заслужил свой гол.

Пока такой чемпионат, что каждый может выиграть у каждого. Эта игра тому подтверждение. Поэтому на турнирную таблицу лучше не обращать внимание.

Насчет Бени Макуаны. Он неделю не тренировался, получил травму в матче с «Шахтером». Поэтому сегодня он сыграл столько, сколько мог.

Мы не смогли реализовать свое территориальное преимущество. «Верес» хорошо играл в низком и среднем блоке, поэтому мы не создали много моментов», – цитирует специалиста официальный сайт «Вереса».

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Владимир Кныш Полесье Житомир Верес Ровно Полесье - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция
Источник ФК Верес
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