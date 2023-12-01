Тренер Дженоа: «Левая нога Малиновского должна решать судьбы матчей»

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино верит в украинского полузащитника Руслана Малиновского:

«Руслан Малиновский – это игрок, который должен решать судьбы матчей своим качеством и левой ногой. Он заставляет поднимать планку всех игроков, которые находятся вокруг, поэтому сейчас мы ждем реакции».

Ранее наставник «Дженоа» уже хвалил украинца и отмечал его качество.

В этом сезоне Руслан Малиновский сыграл 11 поединков в чемпионате Италии, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.