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  4. Тренер Дженоа: «Левая нога Малиновского должна решать судьбы матчей»
Италия
01 декабря 2023, 20:49 |
409
1

Тренер Дженоа: «Левая нога Малиновского должна решать судьбы матчей»

Альберто Джилардино верит в украинского полузащитника

01 декабря 2023, 20:49 |
409
1
Тренер Дженоа: «Левая нога Малиновского должна решать судьбы матчей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино верит в украинского полузащитника Руслана Малиновского:

«Руслан Малиновский – это игрок, который должен решать судьбы матчей своим качеством и левой ногой. Он заставляет поднимать планку всех игроков, которые находятся вокруг, поэтому сейчас мы ждем реакции».

Ранее наставник «Дженоа» уже хвалил украинца и отмечал его качество.

В этом сезоне Руслан Малиновский сыграл 11 поединков в чемпионате Италии, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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Серия A Дженоа Альберто Джилардино чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Источник Calciomercato
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Octopus
Мотивирует как может, это одна из причин его спада - недостаток мотивации. Нелегко после того как вкалывал в Аталанте у мастера муштры Гасперини настроить себя работать где-то еще. 
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