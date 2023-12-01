Досталось всем. Миколенко оценил своих соотечественников в АПЛ

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко оценил игру своих соотечественников в клубах АПЛ.

«Зинченко всегда показывает свой класс. Он его показывал в «МанСити» и сейчас в «Арсенале» показывает, поэтому я надеюсь, что все у него будет и дальше хорошо.

С Забарным я играл в «Динамо». Это очень-очень хороший защитник, который может играть в топ-клубах. Просто можно посмотреть его статистику за сборную Украины. То, что он сыграл где-то 35 матчей, а ему только 21 год – это о многом говорит. И он играл не товарищеские матчи, а играл на Евро и играл на всех отборах. Потому это топовый защитник, я думаю.

У Мудрика такие качества, которые, по моему мнению, не у многих есть в мире. Поэтому я думаю, что в будущем или в настоящем он будет показывать свой класс и то, что он умеет.

Ярмолюк – самый молодой из нас, он раньше перешел в Премьер-лигу. Потому я уверен в нем, в том, что он будет топовым игроком. Он уже в 19 лет показывает тот топовый уровень, который он должен показывать», – поделился Миколенко своими мыслями в интервью Setanta Sports.

Отметим, что сам защитник провел в нынешнем сезоне за «Эвертон» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.