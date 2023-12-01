«Должны понимать, что ему всего 21». Тренер Борнмута похвалил Забарного

Главный тренер английского «Борнмута» Андони Ираола похвалил украинского защитника Илью Забарного:

«Мы должны понимать, что он действительно молод. Нелегко начинать все матчи Премьер-лиги в основе, когда тебе 21 год и ты играешь против топовых нападающих. Сейчас он находится в хорошей защитной форме».

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Илья Забарный провел 13 матчей, но результативными действиями отличиться не сумел. Украинцу покорилось интересное достижение – он до сих пор не пропустил ни одной игровой минуты в этом розыгрыше чемпионата Англии. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.