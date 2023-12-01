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Лига наций
01 декабря 2023, 18:50 | Обновлено 01 декабря 2023, 19:16
102
0

Украина – Польша. Известны стартовые составы на игру

Матч 5-го тура женской Лиги наций начнется в 19:00

01 декабря 2023, 18:50 | Обновлено 01 декабря 2023, 19:16
102
0
Украина – Польша. Известны стартовые составы на игру
УАФ

1 декабря в 19:00 женская сборная Украины проведет поединок 5-го тура группового турнира дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА против Польши.

Стали известны стартовые составы на игру:

Украина: Келюшик – Петрик, Корсун, Люб, Шматко, Басанская – Андрухив, Семкив, Апанащенко, Панцулая, Химич – Кравчук.

Запас: Боклач, Самсон, Подольская, Котик, Калинина, Майбородина, Козлова, Деркач, Гирин, Малахова, Глущенко, Кунина.

Польша: Шемик – Матысик, Зеневич, Вось, Вянковска – Лефелд, Паволлек, Ахциньска – Грабовска, Пайор, Камчик.

Запас: Шперковска, Кеджинек, Домин, Крезиман, Козак, Врубель, Шимчак, Карчевская, Едлиньска, Калетка, Падилья, Адамек.

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Источник Sport.ua
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