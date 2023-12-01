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  4. Ключевым игроком Жироны заинтересовались Бавария и Барселона
Испания
01 декабря 2023, 21:31 |
2704
4

Ключевым игроком Жироны заинтересовались Бавария и Барселона

Арнау Мартинес может пойти на повышение

01 декабря 2023, 21:31 |
2704
4
Ключевым игроком Жироны заинтересовались Бавария и Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Арнау Мартинес

Крайний защитник «Жироны» Арнау Мартинес заинтересовал каталонскую «Барселону», сообщает испанское издание Fichajes.

Кроме этого, по информации немецкого журналиста Кристиана Фалька, за 20-летним футболистом очень внимательно следит мюнхенская «Бавария».

Интересно, что Арнау является воспитанником «Барселоны» и находился в системе клуба с 2010 по 2016 год. В каталонском клубе видят в нем идеальный вариант для усиления команды за небольшие деньги – всего около 20 миллионов евро.

В этом сезоне Арнау Мартинес провел 10 матчей в чемпионате Испании, отметившись 2 голевыми передачами.

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Источник Fichajes.net
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Комментарии 4
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Octopus
Савио принадлежит Труа, в Жироне он в аренде, и так в конце года покинет
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0
contr
Арнау- нічого особливого щоб в Барселону або Баварію ! От Савіо Циганков інша справа
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0
anacreon
Зараз розберуть Жирону. Ще Савіо розтягнуть. І знову будувати команду.
Але Жирона маленький клуб. Якщо є можливість заробити гроші, то будуть продавати.
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0
vitaha33
Я думав що річ про Савіо, як на мене це майбутня зірка світового футболу
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0
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