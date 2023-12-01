Ключевым игроком Жироны заинтересовались Бавария и Барселона

Крайний защитник «Жироны» Арнау Мартинес заинтересовал каталонскую «Барселону», сообщает испанское издание Fichajes.

Кроме этого, по информации немецкого журналиста Кристиана Фалька, за 20-летним футболистом очень внимательно следит мюнхенская «Бавария».

Интересно, что Арнау является воспитанником «Барселоны» и находился в системе клуба с 2010 по 2016 год. В каталонском клубе видят в нем идеальный вариант для усиления команды за небольшие деньги – всего около 20 миллионов евро.

В этом сезоне Арнау Мартинес провел 10 матчей в чемпионате Испании, отметившись 2 голевыми передачами.