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Чемпионат Европы
01 декабря 2023, 18:35 | Обновлено 01 декабря 2023, 18:38
820
0

ВИДЕО. Болельщики назвали лучший гол отбора Евро-2024

«Пушка» Тагыбергена обошла в голосовании два точных удара футболистов сборной Албании

01 декабря 2023, 18:35 | Обновлено 01 декабря 2023, 18:38
820
0
ВИДЕО. Болельщики назвали лучший гол отбора Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА огласил результаты голосования среди болельщиков, по итогам которого был назван лучший гол квалификационного раунда Евро-2024.

В данной номинации победил пушечный удар Асхата Тагыбергена в домашнем поединке против Дании. По итогам голосования этот гол набрал больше голосов, чем финишировавшие следом точные удары албанцев Ясира Асани (в ворота Польши) и Кристьяна Асллани (в ворота Фарерских островов).

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Источник УЕФА
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