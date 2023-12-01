Чемпионат Европы01 декабря 2023, 18:35 | Обновлено 01 декабря 2023, 18:38
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ВИДЕО. Болельщики назвали лучший гол отбора Евро-2024
«Пушка» Тагыбергена обошла в голосовании два точных удара футболистов сборной Албании
01 декабря 2023, 18:35 | Обновлено 01 декабря 2023, 18:38
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УЕФА огласил результаты голосования среди болельщиков, по итогам которого был назван лучший гол квалификационного раунда Евро-2024.
В данной номинации победил пушечный удар Асхата Тагыбергена в домашнем поединке против Дании. По итогам голосования этот гол набрал больше голосов, чем финишировавшие следом точные удары албанцев Ясира Асани (в ворота Польши) и Кристьяна Асллани (в ворота Фарерских островов).
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