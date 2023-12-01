ВИДЕО. Болельщики назвали лучший гол отбора Евро-2024

УЕФА огласил результаты голосования среди болельщиков, по итогам которого был назван лучший гол квалификационного раунда Евро-2024.

В данной номинации победил пушечный удар Асхата Тагыбергена в домашнем поединке против Дании. По итогам голосования этот гол набрал больше голосов, чем финишировавшие следом точные удары албанцев Ясира Асани (в ворота Польши) и Кристьяна Асллани (в ворота Фарерских островов).