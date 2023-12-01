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Испания
01 декабря 2023, 18:08 | Обновлено 01 декабря 2023, 18:11
641
1

Главный тренер Жироны рассказал, сыграет ли Довбик против Валенсии

У украинского нападающего есть незначительные шансы

01 декабря 2023, 18:08 | Обновлено 01 декабря 2023, 18:11
641
1
Главный тренер Жироны рассказал, сыграет ли Довбик против Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел рассказал, сыграет ли украинский нападающий Артем Довбик в поединке 15-го тура Ла Лиги против «Валенсии»:

«Артем Довбик – под сомнением на завтрашний матч. Он точно не сыграет ни одной минуты, если не будет готов на все 100%».

Напомним, 26-летний Артем Довбик пропустил прошлый матч «Жироны» против баскского «Атлетика» (1:1) из-за травмы икроножной мышцы. Недавно нападающий заявил, что его повреждение не является серьезным.

Поединок «Жирона» – «Валенсия» состоится на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» 2 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

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травма Жирона чемпионат Испании по футболу Валенсия тренировка Ла Лига Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник ФК Жирона
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vruthiy-112
Головне, щоб висновки після Атлетіка зробили.!!!
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