Главный тренер Жироны рассказал, сыграет ли Довбик против Валенсии

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел рассказал, сыграет ли украинский нападающий Артем Довбик в поединке 15-го тура Ла Лиги против «Валенсии»:

«Артем Довбик – под сомнением на завтрашний матч. Он точно не сыграет ни одной минуты, если не будет готов на все 100%».

Напомним, 26-летний Артем Довбик пропустил прошлый матч «Жироны» против баскского «Атлетика» (1:1) из-за травмы икроножной мышцы. Недавно нападающий заявил, что его повреждение не является серьезным.

Поединок «Жирона» – «Валенсия» состоится на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» 2 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.