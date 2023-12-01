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  4. Свитолина – о своей награде от Eurosport: «Мощная мотивация от военных»
WTA
01 декабря 2023, 18:06 |
270
0

Свитолина – о своей награде от Eurosport: «Мощная мотивация от военных»

Теннисистка поблагодарила за поддержку

01 декабря 2023, 18:06 |
270
0
Свитолина – о своей награде от Eurosport: «Мощная мотивация от военных»
Facebook. Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина высказалась о получении награды от телеканала Eurosport в номинации «Возвращение года».

«Мои результаты – это ежедневная работа и мощная мотивация, которую я получаю от наших людей и военных. Спасибо», – написала украинка на своей странице в Instagram.

Напомним, Элина после рождения ребенка вернулась в тур в начале апреля, и за короткое время вернула себе статус первой ракетки Украины, выиграв турнир в Страсбурге, а также дойдя до полуфинала «Уимблдона», и занимает на данный момент 25-е место в рейтинге WTA.

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Элина Свитолина рейтинг WTA награды
Источник Instagram
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