Свитолина – о своей награде от Eurosport: «Мощная мотивация от военных»
Теннисистка поблагодарила за поддержку
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина высказалась о получении награды от телеканала Eurosport в номинации «Возвращение года».
«Мои результаты – это ежедневная работа и мощная мотивация, которую я получаю от наших людей и военных. Спасибо», – написала украинка на своей странице в Instagram.
Напомним, Элина после рождения ребенка вернулась в тур в начале апреля, и за короткое время вернула себе статус первой ракетки Украины, выиграв турнир в Страсбурге, а также дойдя до полуфинала «Уимблдона», и занимает на данный момент 25-е место в рейтинге WTA.
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