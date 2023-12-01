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Англия
01 декабря 2023, 17:51 | Обновлено 01 декабря 2023, 17:53
259
0

Еще один шанс. Главный конкурент Ярмолюка не восстановился от травмы

Матиас Йенсен пропустит матч с «Лутоном»

01 декабря 2023, 17:51 | Обновлено 01 декабря 2023, 17:53
259
0
Еще один шанс. Главный конкурент Ярмолюка не восстановился от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Главный конкурент украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка Матиас Йенсен до сих пор не восстановился от травмы, сообщает официальный сайт английского клуба.

Это означает, что 27-летний датчанин пропустит следующий матч «пчел» против «Лутона». Скорее всего, его место в основе, как и в матче с «Арсеналом» (0:1), займет 19-летний Ярмолюк.

В этом сезоне Матиас Йенсен провел 12 матчей в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Егор Ярмолюк пока не оформил ни одного результативного действия за «Брентфорд», но и отыграл всего 130 минут в чемпионате.

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Егор Ярмолюк Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лутон Таун
Источник ФК Брентфорд
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