Еще один шанс. Главный конкурент Ярмолюка не восстановился от травмы

Главный конкурент украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка Матиас Йенсен до сих пор не восстановился от травмы, сообщает официальный сайт английского клуба.

Это означает, что 27-летний датчанин пропустит следующий матч «пчел» против «Лутона». Скорее всего, его место в основе, как и в матче с «Арсеналом» (0:1), займет 19-летний Ярмолюк.

В этом сезоне Матиас Йенсен провел 12 матчей в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Егор Ярмолюк пока не оформил ни одного результативного действия за «Брентфорд», но и отыграл всего 130 минут в чемпионате.