Еще один шанс. Главный конкурент Ярмолюка не восстановился от травмы
Матиас Йенсен пропустит матч с «Лутоном»
Главный конкурент украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка Матиас Йенсен до сих пор не восстановился от травмы, сообщает официальный сайт английского клуба.
Это означает, что 27-летний датчанин пропустит следующий матч «пчел» против «Лутона». Скорее всего, его место в основе, как и в матче с «Арсеналом» (0:1), займет 19-летний Ярмолюк.
В этом сезоне Матиас Йенсен провел 12 матчей в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Егор Ярмолюк пока не оформил ни одного результативного действия за «Брентфорд», но и отыграл всего 130 минут в чемпионате.
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