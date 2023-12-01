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  4. ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
Испания
01 декабря 2023, 17:37 |
2096
5

ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво

Игроки и тренер «Жироны» посетили завод по выработке алкоголя

01 декабря 2023, 17:37 |
2096
5
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки и главный тренер каталонской "Жироны" посетили местный завод по производству алкоголя в рамках рекламной кампании.

Пресс-служба испанской команды опубликовала видео, на котором футболисты клуба пытаются идеально налить себе пиво. В съемках ролика приняли участие и украинские игроки: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

В этом сезоне Ла Лиги Артем Довбик провел 13 матчей, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Виктора Цыганкова 12 поединков, 3 гола и 2 ассиста.

Ранее суперкомпьютер назвал шансы «Жироны» на победу в Ла Лиге.

ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона видео пиво чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник ФК Жирона
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Octopus
Одна большая семья, нашим футболистам повезло
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+6
Андрей Залищук
ось це і є ідеальна футбольна атмосфера як сім'я
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+4
Gargantua
Леоненко минусует 
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+2
vruthiy-112
Супер, я теж хочу...
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+1
Віктор Коробка
Головне - щоб усі повернулися з такої екскурсії
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0
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