ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
Игроки и тренер «Жироны» посетили завод по выработке алкоголя
Игроки и главный тренер каталонской "Жироны" посетили местный завод по производству алкоголя в рамках рекламной кампании.
Пресс-служба испанской команды опубликовала видео, на котором футболисты клуба пытаются идеально налить себе пиво. В съемках ролика приняли участие и украинские игроки: Артем Довбик и Виктор Цыганков.
В этом сезоне Ла Лиги Артем Довбик провел 13 матчей, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Виктора Цыганкова 12 поединков, 3 гола и 2 ассиста.
Ранее суперкомпьютер назвал шансы «Жироны» на победу в Ла Лиге.
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
T'has preguntat mai com tiren la canya els jugadors del Girona? ❤️🍻— Girona FC (@GironaFC) November 30, 2023
Girona FC 🤝 @EstrellaDammCat pic.twitter.com/6zCyho7Epb
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