Игроки и главный тренер каталонской "Жироны" посетили местный завод по производству алкоголя в рамках рекламной кампании.

Пресс-служба испанской команды опубликовала видео, на котором футболисты клуба пытаются идеально налить себе пиво. В съемках ролика приняли участие и украинские игроки: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

В этом сезоне Ла Лиги Артем Довбик провел 13 матчей, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Виктора Цыганкова 12 поединков, 3 гола и 2 ассиста.

Ранее суперкомпьютер назвал шансы «Жироны» на победу в Ла Лиге.

ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво