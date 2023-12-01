Нападающий Оболони возвращается из аренды

22-летний центрфорвард Станислав Василенко осеннюю часть сезона провел на правах аренды в «Подолье» (18 матчей, 3 гола в Первой лиге и 1 игра в Кубке Украины). Срок арендного соглашения подходит к концу. Контрактом Василенко, ранее выступавший за юношеские команды «Олимпика» и «Александрии», а также «Чайку», по-прежнему связан с «Оболонью».

Sport.ua связался с футболистом, чтобы узнать, с какой командой он начнет работу на зимних сборах.

«Срок аренды закончился, а вот что будет дальше, покажет время. Поэтому, с кем буду проходить зимние сборы, пока не могу ответить. Заинтересовано ли во мне и дальше «Подолье»? Не знаю, на эту тему еще не говорили. Время покажет», – сказал Василенко.

«Подолье» по итогам первого этапа чемпионата Первой лиги не сумело пробиться в «чемпионский раунд», заняв 7-е место в группе А. «Оболонь» после 14 проведенных матчей занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ.