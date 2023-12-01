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  4. Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
Испания
01 декабря 2023, 17:13 |
2383
3

Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании

Артем Довбик и Виктор Цыганков имеют минимальные шансы на победу

01 декабря 2023, 17:13 |
2383
3
Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд Ла Лиги на то, чтобы занять определенное место в турнирной таблице чемпионата.

Наибольшие шансы на чемпионство у мадридского «Реала» – 81.4%. Вслед за «сливочными» идут их соседи – «Атлетико» (11.6%). «Барселона» имеет лишь 6.3% шансов на победу в Ла Лиге. Наименее оптимистичными являются прогнозы Opta для «Жироны» и «Сосьедада» – 0.6% и 0.2% соответственно.

При этом команда, в которой прекрасно выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков, имеет наибольшие шансы на то, чтобы занять 4-е, лигочемпионское место.

Сейчас у «Жироны» 35 очков в 14 турах чемпионата Испании, что позволяет команде занимать 2-е место в турнирной таблице и делить 1-е с «Реалом». Ранее главного тренера «Жироны» признали лучшим коучем чемпионата в ноябре.

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Реал Мадрид Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Opta
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Комментарии 3
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Яке там чемпіонство, буде справжнім дивом, якщо Жирона за 4 місце зможе зачепитися.
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+3
Istm
справа в тому, что і Реал, і Барселона накупили гравців на дві топ-збірні.А виступи Жирони тримаються на кількох вдалих придбаннях і на ентузіазмі. Ось, Довбик травмувався і його вже не вистачало в попередньому турі.
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+1
Віктор Коробка
А букмекери Барсі дають вдвічи більші шанси, ніж Атлетіко.
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0
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