Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд Ла Лиги на то, чтобы занять определенное место в турнирной таблице чемпионата.

Наибольшие шансы на чемпионство у мадридского «Реала» – 81.4%. Вслед за «сливочными» идут их соседи – «Атлетико» (11.6%). «Барселона» имеет лишь 6.3% шансов на победу в Ла Лиге. Наименее оптимистичными являются прогнозы Opta для «Жироны» и «Сосьедада» – 0.6% и 0.2% соответственно.

При этом команда, в которой прекрасно выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков, имеет наибольшие шансы на то, чтобы занять 4-е, лигочемпионское место.

Сейчас у «Жироны» 35 очков в 14 турах чемпионата Испании, что позволяет команде занимать 2-е место в турнирной таблице и делить 1-е с «Реалом». Ранее главного тренера «Жироны» признали лучшим коучем чемпионата в ноябре.