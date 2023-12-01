ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подал апелляцию на решение о снятии очков
Клуб будет бороться против АПЛ
Марсисайдский «Эвертон» подал апелляцию на решение снять с команды 10 очков в АПЛ. Ее будет рассматривать председатель Судейской коллегии Английской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, ранее с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей. Это решение вызвало возмущение среди многих английских болельщиков, особенно среди фанатов самого «Эвертона». Они уже устроили несколько акций протеста, в частности пришли на домашний матч с карточками с надписями «Коррупция» и логотипом АПЛ.
Сейчас команда из Ливерпуля занимает 19-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В активе коллектива Шона Дайча 14 очков в 13 матчах чемпионата, но из-за штрафных санкций 14 очков превратились в 4.
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