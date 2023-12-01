Йожеф САБО: «Андрей Лунин может стать основным вратарем МЮ»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо дал совет украинскому вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину.

– Что вы посоветуете Лунину в его ситуации?

– Я давно переживаю за Лунина. До сих пор непонятно, уходит он из «Реала» или нет. Его контракт заканчивается летом 2024 года, но пока по нему тишина. Другие клубы не хотят платить деньги за Лунина, потому что планируют получить его бесплатно после окончания соглашения с «Реалом». Анчелотти заключил новый контракт и останется в Мадриде еще на два года. К тому же, уже начал тренироваться Куртуа, который после возвращения вновь станет номером 1, Кепа будет вторым. Не быть же Лунину третьим? Поэтому ему надо обязательно уходить из «Реала» летом, но не в какую-то команду уровнем ниже, а в престижную.

– Например?

– Трудно сказать, во всех топовых командах есть хорошие вратари, а Лунину надо быть первым номером.

– Онана в «Манчестер Юнайтед» много ошибается. Лунин сможет стать номером один в составе «красных дьяволов»?

– На Онана тоже посыпалось много критики, хотя он неплохой вратарь. Его ошибки – это психология. Что касается Лунина, то он может стать номером 1 для «Манчестер Юнайтед», если его пригласят.

– Может ему стоит вернуться в Украину, чтобы перезапустить карьеру?

– Ни в коем случае! Зачем ему возвращаться в Украину? Лунин уже привык получать приличную зарплату, и в Европе нет войны. Ему следует искать сильный европейский клуб.

Ранее Карло Анчелотти публично объявил, что после восстановления от травмы Кепа снова будет основным вратарем команды.