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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 16:21 |
327
0

Полесье – Верес. Стали известны стартовые составы

Матч-открытие 16-го тура УПЛ начнется в 17:00

01 декабря 2023, 16:21 |
327
0
Полесье – Верес. Стали известны стартовые составы
Стадион Авангард

Сегодня, 1 декабря, «Верес» на стадионе «Авангард» в Ривне в матче шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 3-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Калитвинцева и Сергея Лавриненко на матч:

«Полесье»: Бойко, Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Грицук, Козак, Кушниренко, Шастал, Будкивский.

«Верес»: Паст, Дахновский, Курко, Жулио Сезар, Кучеров, Кучеренко, Гакман, В. Шарай, Гайдучик, Шевченко, Яго.

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Источник Sport.ua
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