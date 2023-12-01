Полесье – Верес. Стали известны стартовые составы
Матч-открытие 16-го тура УПЛ начнется в 17:00
Сегодня, 1 декабря, «Верес» на стадионе «Авангард» в Ривне в матче шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 3-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Юрия Калитвинцева и Сергея Лавриненко на матч:
«Полесье»: Бойко, Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Грицук, Козак, Кушниренко, Шастал, Будкивский.
«Верес»: Паст, Дахновский, Курко, Жулио Сезар, Кучеров, Кучеренко, Гакман, В. Шарай, Гайдучик, Шевченко, Яго.
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