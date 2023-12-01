Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Буковине отреагировали на возможный переход в Чемпионскую группу
Украина. Первая лига
01 декабря 2023, 16:31 |
615
0

В Буковине отреагировали на возможный переход в Чемпионскую группу

В группах Первой лиги возможны изменения

01 декабря 2023, 16:31 |
615
0
В Буковине отреагировали на возможный переход в Чемпионскую группу
ФК Буковина. Андрей Мельничук

Клуб Первой лиги «Нива» Бузова прекращает деятельность на период войны. По итогам первого этапа Первой лиги команда вышла в верхнюю 10-ку команд, которые весной будут разыгрывать путевки в УПЛ.

Позже появилась информация, что «Ниву» в Чемпионской группе заменит «Буковина», которая стала шестой в группе А с 21 очком.

Главный тренер черновицкой команды Андрей Мельничук в комментарии Sport.ua отреагировал на эту новость.

«У нас пока что нет никакой информации, что «Нива» Бузова официально снялась с чемпионата Первой лиги. Насколько я понимаю, по Регламенту «Буковина» имеет право заменить «Ниву» в Чемпионской группе.

Конечно, клуб готов к такому развитию событий и отказываться не будет».

По итогам первого этапа Первой лиги «Нива» из Бузовой с 27 очками заняла 4-е место в группе А. Весной команда должна была выступить в той десятке, которая будет разыгрывать две прямые путевки в УПЛ и два пропуска в стыковые матчи за право повыситься в классе.

«Буковина» же пока попала в группу команд, которые будут бороться за сохранение прописки в Первой лиге.

По теме:
Полесье – Верес. Стали известны стартовые составы
Даниил КНЫШ: «О закрытии Нивы узнали из командного чата»
Вице-президент Нивы Бузова: «Время найти нового инвестора еще есть»
Буковина Черновцы Первая лига Украины Нива Бузовая инсайд чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты досрочно расторгли соглашения с двумя легионерами
Футбол | 01 декабря 2023, 13:30 0
Карпаты досрочно расторгли соглашения с двумя легионерами
Карпаты досрочно расторгли соглашения с двумя легионерами

Эдуардо и Кристиан Ноту покидают львовский клуб

2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
Футзал | 30 ноября 2023, 18:47 8
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом

Украинская команда оставила за собой шансы на выход в финал четырех Лиги чемпионов

ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
Футбол | 30.11.2023, 15:23
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
Джейми КАРРАГЕР: «Онана превращает победы в ничьи, а ничьи – в поражения»
Футбол | 01.12.2023, 11:48
Джейми КАРРАГЕР: «Онана превращает победы в ничьи, а ничьи – в поражения»
Джейми КАРРАГЕР: «Онана превращает победы в ничьи, а ничьи – в поражения»
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 01.12.2023, 10:58
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
30.11.2023, 18:16 2
Футбол
Стала известна сумма, которую Реал готов заплатить за выкуп Кепы
Стала известна сумма, которую Реал готов заплатить за выкуп Кепы
30.11.2023, 12:53 3
Футбол
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
29.11.2023, 22:25 6
Футбол
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
29.11.2023, 17:45 23
Биатлон
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
29.11.2023, 16:06 23
Футбол
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
30.11.2023, 11:11
Бокс
Три российских спортсмена официально сменили гражданство
Три российских спортсмена официально сменили гражданство
29.11.2023, 23:37 1
Другие виды
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
29.11.2023, 20:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем