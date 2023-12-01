В Буковине отреагировали на возможный переход в Чемпионскую группу

Клуб Первой лиги «Нива» Бузова прекращает деятельность на период войны. По итогам первого этапа Первой лиги команда вышла в верхнюю 10-ку команд, которые весной будут разыгрывать путевки в УПЛ.

Позже появилась информация, что «Ниву» в Чемпионской группе заменит «Буковина», которая стала шестой в группе А с 21 очком.

Главный тренер черновицкой команды Андрей Мельничук в комментарии Sport.ua отреагировал на эту новость.

«У нас пока что нет никакой информации, что «Нива» Бузова официально снялась с чемпионата Первой лиги. Насколько я понимаю, по Регламенту «Буковина» имеет право заменить «Ниву» в Чемпионской группе.

Конечно, клуб готов к такому развитию событий и отказываться не будет».

По итогам первого этапа Первой лиги «Нива» из Бузовой с 27 очками заняла 4-е место в группе А. Весной команда должна была выступить в той десятке, которая будет разыгрывать две прямые путевки в УПЛ и два пропуска в стыковые матчи за право повыситься в классе.

«Буковина» же пока попала в группу команд, которые будут бороться за сохранение прописки в Первой лиге.