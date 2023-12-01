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Бразилия
01 декабря 2023, 13:28 | Обновлено 01 декабря 2023, 13:31
253
0

Экс-защитник Челси и Атлетико объявил о завершении карьеры

Филипе Луис повесит бутсы на гвоздь

01 декабря 2023, 13:28 | Обновлено 01 декабря 2023, 13:31
253
0
Экс-защитник Челси и Атлетико объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипе Луис

Бывший защитник сборной Бразилии Филипе Луис принял решение завершить карьеру в 38-летнем возрасте. Он проведет свой прощальный матч за «Фламенго» в ближайшее воскресенье, 3 декабря.

Филипе Луис известен прежде всего по выступлениям за «Атлетико» Мадрид в 2010 – 2014 и 2015 – 2019 годах. Также защищал цвета «Фигейренсе», «Реала Мадрид Б», «Депортиво» и «Челси». За «Фламенго» защитник выступает с 2019 года.

В период с 2009 по 2019 годы Филипе Луис провел 44 матча и забил два гола за сборную Бразилии.

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Филипе Луис Челси Фламенго Атлетико Мадрид завершение карьеры
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