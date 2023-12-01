Известны судейские назначения на матчи 16-го тура УПЛ
«Шахтер» и «Металлист 1925» рассудит Максим Козыряцкий
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 16-го тура УПЛ
16 тур
01.12.2023
17:00. «Полесье» – «Верес». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).
02.12.2023
13:00. «Колос» – «Оболонь». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Ярослав Козик (Мукачево). Арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр).
15:00. «Кривбасс» – «Александрия». Кривой Рог. СК «Горняк». Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая обл.). Арбитр VAR – Екатерина Монзуль (Харьков).
17:00. «Днепр-1» – «Ворскла». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск). Арбитр VAR – Микоал Балакин (Киевская обл.).
03.12.2023
13:00. «Минай» – «Динамо». Минай. Стадион «Минай-Арена». Арбитр – Александр Шандор О. А. (Львов). Арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская обл.).
15:00. «Черноморец» – «ЛНЗ». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр – Александр Каленов (Ивано-Франковск). Арбитр VAR – Роман Блавацкий (Львов).
17:00. «Шахтер» – «Металлист 1925». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр VAR – Александр Соловьян (Киевская обл.).
04.12.2023
13:00. «Заря» – «Рух». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Клим Заброда (Сумы). Арбитр VAR – Игорь Пасхал (Херсон).
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