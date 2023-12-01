Колос – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 декабря в 13:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги
В понедельник, 2 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.
После 15 сыгранных туров в чемпионате Украины по футболу «Колос» занимает седьмую строчку с 20 очками, а «пивовары» идут двенадцатыми с 13 баллами.
Видеотрансляцию матча УПЛ можно просмотреть на сервисе MEGOGO.
Колос – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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