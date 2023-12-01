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Чемпионат Украины
Колос К
02.12.2023 13:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 18:24 |
137
0

Колос – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 декабря в 13:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги

01 декабря 2023, 18:24 |
137
0
Колос – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Колос – Оболонь

В понедельник, 2 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.

После 15 сыгранных туров в чемпионате Украины по футболу «Колос» занимает седьмую строчку с 20 очками, а «пивовары» идут двенадцатыми с 13 баллами.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно просмотреть на сервисе MEGOGO.

Колос – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Колос Ковалевка Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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