В понедельник, 2 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос».

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Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.

После 15 сыгранных туров в чемпионате Украины по футболу «Колос» занимает седьмую строчку с 20 очками, а «пивовары» идут двенадцатыми с 13 баллами.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно просмотреть на сервисе MEGOGO.

Колос – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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