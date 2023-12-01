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  4. ВИДЕО. Футбол Пушича. Как Шахтер держал мяч в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
01 декабря 2023, 11:45 |
295
1

ВИДЕО. Футбол Пушича. Как Шахтер держал мяч в матче Лиги чемпионов

Украинская команда будет в евровесне

01 декабря 2023, 11:45 |
295
1
ВИДЕО. Футбол Пушича. Как Шахтер держал мяч в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Антверпен» со счетом 1:0 и гарантировал себе евровесну. Во втором тайме команда Марино Пушича уверенно контролировала мяч и не давала сопернику создать много моментов.

После игры тренер заявил, что доволен тем, что футболисты выполнили первую задачу в сезоне, а также отметил, что спустя месяц работы уже считает, что команда играет в его футбол.

Как Шахтер контролирует мяч

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Шахтер Донецк Шахтер - Антверпен Лига чемпионов Марино Пушич
Источник Sport.ua
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potemkin78
это контроль? это теперь так называется?
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