ВИДЕО. Футбол Пушича. Как Шахтер держал мяч в матче Лиги чемпионов

«Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Антверпен» со счетом 1:0 и гарантировал себе евровесну. Во втором тайме команда Марино Пушича уверенно контролировала мяч и не давала сопернику создать много моментов.

После игры тренер заявил, что доволен тем, что футболисты выполнили первую задачу в сезоне, а также отметил, что спустя месяц работы уже считает, что команда играет в его футбол.

Как Шахтер контролирует мяч