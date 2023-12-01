ВИДЕО. Футбол Пушича. Как Шахтер держал мяч в матче Лиги чемпионов
Украинская команда будет в евровесне
«Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Антверпен» со счетом 1:0 и гарантировал себе евровесну. Во втором тайме команда Марино Пушича уверенно контролировала мяч и не давала сопернику создать много моментов.
После игры тренер заявил, что доволен тем, что футболисты выполнили первую задачу в сезоне, а также отметил, что спустя месяц работы уже считает, что команда играет в его футбол.
Как Шахтер контролирует мяч
🤩 Шалений контроль «Шахтаря» в матчі з «Антверпеном» 😍— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 1, 2023
⚽️ Футбол Маріно Пушича! 🧡#Shakhtar #UCL #ШахтарАнтверпен pic.twitter.com/C9Jqas8MbL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник «Арсенала» может получить солидную награду
Украинская команда оставила за собой шансы на выход в финал четырех Лиги чемпионов