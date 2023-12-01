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01 декабря 2023, 10:48 |
89
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 декабря

Важные события во всех видах спорта

01 декабря 2023, 10:48 |
89
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 1 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Полесье – Верес

Favbet 1.61 – 4.00 – 5.65

21:30 Дармштадт 98 – Кельн

Favbet 2.73 – 3.70 – 2.64

21:45 Монца – Ювентус

Favbet 4.22 – 3.65 – 1.98

22:00 Лас-Пальмас – Хетафе

Favbet 2.39 – 3.17 – 3.56

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Источник Sport.ua
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