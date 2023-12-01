ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 декабря

В пятницу, 1 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ



17:00 Полесье – Верес

1.61 – 4.00 – 5.65

21:30 Дармштадт 98 – Кельн

2.73 – 3.70 – 2.64

21:45 Монца – Ювентус

4.22 – 3.65 – 1.98

22:00 Лас-Пальмас – Хетафе

2.39 – 3.17 – 3.56