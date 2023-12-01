Другие новости01 декабря 2023, 10:48 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 декабря
Важные события во всех видах спорта
01 декабря 2023, 10:48 |
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В пятницу, 1 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Полесье – Верес
21:30 Дармштадт 98 – Кельн
21:45 Монца – Ювентус
22:00 Лас-Пальмас – Хетафе
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