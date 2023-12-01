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Лига наций
01 декабря 2023, 10:47 | Обновлено 01 декабря 2023, 11:38
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0

Женская сборная Украины по футболу в пятницу сыграет с Польшей

Начало встречи в 19:00 по киевскому времени

01 декабря 2023, 10:47 | Обновлено 01 декабря 2023, 11:38
177
0
Женская сборная Украины по футболу в пятницу сыграет с Польшей
УАФ

Сегодня, 1 декабря, женская сборная Украины проведет поединок 5-го тура группового турнира дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Матч Украина – Польша состоится на стадионе «Сталь» в польском городе Сталева Воля. Начало – в 18:00 по местному времени (19:00 по киевскому). Вход на стадион – бесплатный.

Наша команда собралась во Львове вечером 25 ноября, сразу после завершения финального матча Кубка Украины. Впоследствии делегация женской сборной Украины прибыла в город Жешув (Польша), где и провела учебно-тренировочный сбор.

«Травмированную Анастасию Воронину из «Колоса» заменила Ольга Басанская из «Кривбасса», а Марину Шайнюк («Ворскла«) – Тамила Химич («Жилстрой-1«). Уже в Ряшеве травмировалась Ольга Овдийчук из турецкого «Фомгета», и пришлось срочно вызвать Яну Малахову из словенского ФК «Мура Нона», – рассказал накануне исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко, – Настроение у моих подопечных боевое, шанс повыситься в классе еще есть, поэтому будем бороться до конца».

Для того, чтобы побороться за второе место и иметь возможность через плей-офф подняться в Лигу А, надо дважды победить в декабрьских матчах и надеяться, что Сербия не выиграет у Греции. Чтобы напрямую не вылететь в Лигу С, сине-желтым надо набирать как можно больше пунктов, чтобы не пропустить вперед Грецию или не стать худшей третьей командой в Лиге В.

Прямая трансляция поединка на YouTube-канале УАФ начнется сегодня в 19:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Польша.

Поединок 6-го тура Сербия – Украина состоится 5 декабря в сербском городке Стара Пазова на центральном стадионе футбольной базы национальных сборных (Stadion Sports Center of FA of Serbia). Начало игры – в 20:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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